俳優のムロツヨシが主演を務め、WOWOWで2023年に放送・配信された連続ドラマの続編、『連続ドラマW-30 ドラフトキング−BORDER LINE−』が、5月15日午後11時から全10話で放送・配信されることが決定した。【画像】『ドラフトキング』原作書影本作は、プロ野球チームの凄腕スカウトを主人公に、華やかなスポーツの舞台裏で繰り広げられる人間ドラマを描くスポーツビジネスエンターテインメント。現在も「グランドジャンプ」（集