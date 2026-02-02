プロ野球は１日、１２球団がキャンプインした。◇【ロッテ＝石垣島】侍ジャパンに選ばれた種市は「極力暖かいところで投げたい」と、二軍キャンプでの調整を選択した。この日はブルペンに入らず、キャッチボールや守備練習などに取り組み、最高気温２０度近くと過ごしやすい環境で汗を流した。昨季はチーム最多の９勝（８敗）を挙げながら、チームは首位と３１・５ゲーム差の最下位に沈んだ。その悔しさを胸に「一つでも多く