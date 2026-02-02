スタンレー電気株式会社は２日、女子ゴルフの都玲華とワッペンスポンサー契約を結んだと発表した。都は２０２４年のプロテスト合格後に国内ツアーに参戦し、昨季は２７試合に出場。４度のトップ１０入りを果たすなど、年間ランキング５０位で今季のシード権を自身初めて獲得した。２５年のスタンレー・レディースホンダでは悪天候の中で奮闘し１２位に。これらの活躍を受け、同社ではスポーツを通じて社会貢献の一環として、今