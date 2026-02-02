結婚式で新郎新婦の結婚指輪を乗せたリングピローを、バージンロードで新郎まで運ぶ役割を担う女の子のことをリングガールといいます。子どもが指輪を運ぶ姿を見たら、可愛らしくて温かい気持ちになりますよね。しかし、花嫁さんの気持ちは複雑だったという場合も……。今回は、リングガールにまつわるエピソードをご紹介します。義姉の娘にリングガールを…「結婚式を挙げたときのこと。義家族から義姉の娘にリングガールをやらせ