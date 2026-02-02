3年前の記録的な大雨で冠水した秋田中央道路が、対策工事のため2日から夜間の通行規制が行われます。JR秋田駅をはさんで秋田市中心部の東西を結ぶ秋田中央道路。3年前の記録的な大雨では約500メートルに渡って冠水し、24時間通行可能になるまで約3か月を要しました。道路を管理している県は、今後の大雨に備えて水が入るのを止める「壁」、止水壁をあわせて3か所に設置することを決め、2日の夜から工事を行います。この影響