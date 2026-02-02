衆議院選挙の期日前投票をした人は1日までの5日間で約5万5,000人で、前回と比べて1万5,000人余り減っています。衆議院選挙は先月27日に公示され、その翌日に期日前投票が始まっています。県選挙管理委員会のまとめによりますと、1日までの5日間で期日前投票をした人は県全体で5万4,678人で、前回おととし10月の同じ時期と比べて1万5,538人減っています。投票率は6.93％で1.79ポイント低くなりました。市町村別で最も高かったのは東