ＪＳＰが大幅高で４日ぶりに反発し昨年来高値を更新している。１月３０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１４２０億円から１４３０億円（前期比０．５％増）へ、営業利益を６０億円から７０億円（同１．６％増）へ、純利益を４８億円から５８億円（同１４．５％増）へ上方修正し、減益予想から一転して営業増益予想としたことに加えて、期末配当予想を４０円から５０円へ引き上げ年間配当予想を９