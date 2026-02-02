「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１１時現在で、バリューコマースが「売り予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でＶコマースはストップ安。同社は前週末１月３０日取引終了後、２６年１２月期単独業績予想について売上高を１４４億円、最終損益を８億円の赤字と発表した。今期から単独決算に移行したため前期との比較はない。配当予想は１６円（