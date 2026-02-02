・愛時計はマド開け急伸、今期業績・配当予想を上方修正 ・エクサＷｉｚが１０％超の急騰で３年１０カ月ぶり高値、ＡＩエージェントで利益回収期へ突入 ・東洋エンジ、稀元素などレアアース関連が一斉蜂起、「ちきゅう」が南鳥島沖でレアアース泥の試掘に成功と伝わる ・住友鉱など非鉄株が安い、新ＦＲＢ議長の指名を受け金価格が急落 ・エンプラスがＳ高、ＡＩサーバー用ソケットなど好調で２