アヤックスのフレッド・グリム監督が2日に484日ぶりの公式戦出場を果たしたDF冨安健洋を称えた。『フットボール・インターナショナル』が伝えている。冨安はアーセナル時代の2024年10月5日にプレーしたサウサンプトン戦から負傷離脱が続いていた中、昨年12月にアヤックスに加入すると1月24日に476日ぶりのベンチ入り。迎えた今節、後半35分からついにピッチに立った。グリム監督は2-2の引き分けに終わった試合後、「冨安が入