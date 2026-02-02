ニューヨーク・ニックス vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年2月2日（月）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 112 - 100 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのニューヨーク・ニックス対ロサンゼルス・レイカーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォータ&#12540