大和証券グループ本社 [東証Ｐ] が2月2日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.6％減の1674億円に減った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比10.3％増の695億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の11.0％→16.5％に急上昇した。 株探ニュース