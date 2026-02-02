住友ベークライト [東証Ｐ] が2月2日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比53.2％増の196億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の235億円→255億円(前期は192億円)に8.5％上方修正し、増益率が21.9％増→32.3％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社