2日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数329、値下がり銘柄数221と、値上がりが優勢だった。 個別ではククレブ・アドバイザーズ、ＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。ビーマップ、窪田製薬ホールディングス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンは一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンエナジー＆カンパニー、アストロスケールホールディングス、アー