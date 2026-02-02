2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ16009071.9 48270 ２. 純金信託 5446022.9 23035 ３. 日経Ｄインバ 26102 126.15130 ４. 野村日経平均 1543590.0 55500