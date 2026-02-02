ひと晩で２０センチを超える大雪に見舞われた札幌市内から中継です。まさにいまも除排雪の作業が続けられています。私が来ているのは、札幌市中央区の北１条通りから一本入った住宅街です。私の身長は１８０センチくらいなのですが、それを遥かに超える２メートル５０センチはあろうかという雪山ができてしまっていて、ここから車道は全く見えないという状況になっています。そして歩道はまだまだ除排雪が進んでいないところ