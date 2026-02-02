鉄鋼や重工の労働組合で構成する基幹労連は2日、2026年春闘でベースアップ（ベア）に当たる賃金改善分の要求を月1万5千円とする方針を明らかにした。25年春闘と同じ額。長引く物価高を踏まえ、過去最高水準の要求を維持する。4日の中央委員会で正式決定する。大手企業の労組は6日に要求書を提出する見通しだ。基幹労連は統一要求を掲げつつも、業種によって業績にばらつきがあるため、1万5千円を上回る要求を設定することも