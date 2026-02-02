俳優山田孝之（42）が2日、都内で記者会見を開き、2027年に公開するオリジナル映画製作に向け、大規模な俳優オーディション「THE OPEN CALL」を開催すると発表した。俳優として25年以上第一線で活躍し続け、プロデューサーとして作品製作も行ってきた山田が、俳優仲間らと立ち上げた新たなプロジェクト。2020年には新たなクリエーターを発掘する短編映画製作プロジェクト「MIRRORLIAR FILMS」を立ち上げ、「それをどう次につなげる