ミュージシャンのＧＡＣＫＴが２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。衆議院選挙（８日投開票）への投票を呼びかけた。１日に日本に戻ってきたというＧＡＣＫＴは「日本人の政治への関心は他の国と比べれば“まだまだ”低い。普段外から日本を見ていてその現実を感じるからこそ、このポストをする」と、投稿の意図を示した上で「まず、【政治家が変われば国は変わる】だからその政治家を選ぶ選挙は国の方針を決める行為そのもの