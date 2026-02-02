タレント・南明奈が1日、自身のインスタグラムを更新。よゐこ・濱口優との夫婦2ショットを披露した。 【写真】髪のカラーリングも素敵な寄り添う妻18歳差を感じさせないラブラブ感 「1月29日優さんお誕生日でした今年はパークで遊んでホテルミラコスタにお泊まり」と報告した南。キャップをかぶった濱口に寄り添いながらスマホを構える仲むつまじい姿を投稿した。 続けて「朝起きたらお部屋の電話にミッ