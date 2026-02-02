トッテナムFWソランケがアクロバティック弾イングランド1部トッテナムのイングランド代表FWドミニク・ソランケは現地時間2月1日、プレミアリーグ第24節のマンチェスター・シティ戦（2-2）に先発出場し、衝撃的な2ゴールを挙げた。2点のビハインドを跳ね返す同点弾を叩き出し、プレミアリーグ公式サイトは「ソランケの驚くべき同点ゴールが、シティのタイトルへの挑戦を阻んだ」と、その獅子奮迅の活躍を伝えている。試合は前半