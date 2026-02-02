アヤックスDF冨安健洋が左サイドバックで途中出場オランダ1部アヤックスのDF冨安健洋が現地時間2月1日のエールディビジ第21節エクセルシオール戦に左サイドバック（SB）として途中出場し、2024年10月以来の公式戦出場を果たした。484日ぶりとなる実戦でのプレータイムはおよそ10分間。起用したフレッド・グリム監督がその意図を明かしている。オランダメディア「Voetbal International」が報じた。冨安は昨夏にイングランド1部