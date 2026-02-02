名古屋を退団したユンカーにデンマーク国内の複数クラブが獲得に関心か昨季まで名古屋グランパスで活躍したデンマーク人FWキャスパー・ユンカーが、新天地を求めて欧州市場で注目を浴びている。Jリーグでの戦いを終え、現在はフリーの身となっているストライカーに対し、母国メディア「Campo」が「デンマークのクラブがユンカーに関心を寄せている」と、その動向を詳しく伝えている。31歳のユンカーはデンマークやノルウェーの