House of Marleyのレコードプレーヤー「Stir It Up Wireless 2」 完実電気は、House of Marleyのレコードプレーヤー「Stir It Up Wireless 2」を2月6日に発売する。サステナブルな竹素材を使用しているほか、Bluetooth送信機能も搭載する。価格はオープンで、市場想定価格は37,980円前後。 House of Marleyのレコードプレーヤー「Stir It Up Wireless 2」