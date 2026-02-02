兵庫県淡路市にある「道の駅あわじ」で提供されている人気メニュー「淡路島系 鯛の玉子かけご飯」が、テレビ朝日系列の人気番組『ザワつく！金曜日』にて紹介されました。番組内では、淡路島産の天然真鯛を贅沢に使用したシンプルながら奥深い味わいと、素材の良さを最大限に引き出すこだわりが高く評価されています。 道の駅あわじ「淡路島系 鯛の玉子かけご飯」 価格：1,080円（税込）提供場所：道の駅あわじ「