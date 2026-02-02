「戦争よりひでえや」――。1967年、茨城県で起きた強盗殺人事件。証拠がないまま、20歳の青年が犯人と決めつけられた。連日続く密室での取り調べ、否定するほど強まる圧力。やがて彼は、やってもいない罪を認めさせられる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）後に冤罪と断じられた〈布川事件〉から浮かび上がる「警察の深い闇」とは……。新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。