〈「戦争よりひでえや」嘘を話せば命があり、真実を話すと死さえある…殺人の濡れ衣を着せられた20歳男性が苦しんだ『警察のむごい取り調べ』【布川事件】〉から続く29年を奪われた2人の運命は、再審で明るみに出た録音テープの編集痕や毛髪鑑定書、死体検案書によって覆る。無罪確定の先に待っていた国家賠償訴訟と、冤罪を背負って生きたその後の人生とは――。その後の「布川事件」を、新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリ