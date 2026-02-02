◇NBAレイカーズ100ー112ニックス（2026年2月1日マディソン・スクエア・ガーデン）レイカーズの八村塁（27）が1日（日本時間2日）の敵地ニックス戦に途中出場。3Pシュートは不調ながらも2戦連続2桁得点となる11得点をマーク。チームはルカ・ドンチッチがチーム最多30得点15リバウンドのダブルダブルの躍動を見せたが、接戦を落として逆転負けを喫した。敵地8連戦中のレイカーズ。前回の試合となった1月30日（同31日）の