レディー・ガガが約3年4ヶ月ぶりに来日。各国で完売続出のワールドツアー『The MAYHEM Ball (ザ・メイヘム・ボール)』が日本に上陸した。ガガのポップミュージックのルーツに迫る最新アルバム『MAYHEM』（メイヘム）を引っ提げて行われた本公演。“芸術”と称されるその世界観と、観る者すべてを虜にする圧倒的パフォーマンスを記録したオフィシャルライブレポートが到着した。【動画】ティム・バートンならではの世界観！レディ