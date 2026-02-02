『シリアの家族』（小松由佳 著）破格のノンフィクションである。この未知の生命力あふれるドキュメンタリーに、新しい呼称をつけたくなるほどに。写真家の著者は、中東に通ううち、シリアの砂漠の民ベドウィンの末裔一族と懇意になり、末息子と結婚する。その数年前からシリアは、民主化を求める者たちを独裁のアサド政権が徹底弾圧し、イスラム国の攻撃も加わって内戦状態に陥り、著者の夫一族も散り散りに逃げて難民となる