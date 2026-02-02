8日に投開票となる衆議院選挙まで残り1週間を切った。今回は異例の「真冬での選挙」「超短期決戦の選挙」とされており、各自治体が投票用紙の送付やポスター掲示などの対応が間に合わないという異例の状態が続いている。 そのため、今回は8日の前に投票を済ませる「期日前投票」の制度を利用する人も増加しているとみられる。だが、その一方で「不在者投票」を利用する人に関しては、「その制度自体が広まっていないのでは