『死者たち』（クリスティアン・クラハト 著／郄田梓 訳）戦時下の映画がその製作過程自体、スリリングな政治的文化工作であることは実はありふれている。だから本作が、あの甘粕正彦による国策映画製作の密かなる依頼がドイツのウーファ社経由でスイス人映画監督エミール・ネーゲリにもたらされることで始まったとしても驚くことはない。次々と登場する映画人たちとプロパガンダの関わりは自習した方が楽しいので無粋な