今月8日から国賓として来日する予定だったUAE＝アラブ首長国連邦の大統領が、来日を延期することが日本テレビの取材でわかりました。政府関係者によりますと、UAEのムハンマド大統領は今月8日から10日に国賓として来日する予定でしたが、中東情勢を理由に延期されるということです。国賓歓迎行事や天皇陛下との会見、宮中晩さん会のほか高市総理大臣との会談や夕食会が予定されていました。近く正式に発表される見通しです。