犬が突然甲高い声で鳴く理由3つ 1.体に痛みを感じている 犬が突然甲高い声で「キャン！」「キャイーン！」などと鳴いたとき、体に痛みを感じている可能性が高いと考えられます。 散歩で外を歩いているときや遊んでいるときに「キャン！」と鳴いた場合、足裏に傷ができたり関節を痛めたりといった怪我をしていることがあります。 他の犬と遊んでいるときは、興奮状態になった相手の犬に噛まれてしまっていることも珍し