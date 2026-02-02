2月1日、絢香がInstagramを更新。同日でデビュー20周年を迎えたことを報告した。【写真】ケーキを持って微笑むビジュアルなども公開絢香は、自身のInstagramアカウントにて、「今日で、デビューから 20年。」と切り出すと、「これまで私の歌に出会ってくれたすべての人へ 本当に、本当にありがとう！！」「みんながいてくれたから、ここまで歌い続けてこられたよ」とファンに感謝を伝えた。続けて、2026年に予定されているライブの