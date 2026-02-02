5月1日に日米同時公開される映画『プラダを着た悪魔2』の“新予告の予告”が公開された。 参考：『プラダを着た悪魔2』2026年5月1日公開へアン・ハサウェイらを捉えた予告＆ポスターも 本作は、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌『ランウェイ』で働くこととなったアンドレア（アン・ハサウェイ）が、厳しく完璧主義なカリスマ編集長・ミランダ（メリル・ストリープ）のもとで奮闘する日々を描いた『プラ