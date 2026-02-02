全日本空輸（ANA）は、広州・白雲国際空港の発着ターミナルを、1月22日からターミナル3に変更した。従来はターミナル1を使用していた。ターミナル3は2025年10月30日にオープン。「花」をテーマに設計されており、白雲山や珠江といった広州の地域的特色と、「Flower City（花の都市）」としての広州のアイデンティティーを取り入れたデザインとなっている。チェックインカウンターはG40〜G48、ビジネスクラス搭乗者向けの保安検査優