占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）お任せで、人に出番を譲ってみて。火力が強め。周囲のやる気と個性に押されそう。アイデアがポンポン飛び出し、素早く話がまとまって、実行に移されていくでしょう。「じゃあ、やっておくね」と課題が片付いていくのを目の当たりにして、出遅れた気分になってしまうはず