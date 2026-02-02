占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。しし座に満月がかかって、明るく、前向きなムードに満たされていきます。人生を楽しみたい、自分らしく生きていきたい、そんな気持ちが高まっていくでしょう。ただ、日を追うごとにリアルな課題や人付き合いにパワーを吸い取られていくはず。「やるべきこと」をこなしつつ、「やりたいこと」を優先していく仕掛けを作