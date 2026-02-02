大陸から高気圧が張り出し、西高東低の冬型の気圧配置が緩んできましたが、北日本の日本海側では記録的な積雪となっています。青森市では2月1日に積雪183センチを観測しましたが、明治26年12月以降、歴代6位です。気象庁の観測所のある市で、人口15万人以上の市の平年積雪量は、多い順に青森市、札幌市、新潟県上越市高田となっています。昭和の時代、大雪の都市として有名だったのは高田でした。地球温暖化により、高田は雨で降る