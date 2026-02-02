カール事務器は、繰り返し使える2種類の万年カレンダー「パネルカレンダー」（PC−100／200）を1月下旬に発売する。毎年年末年始に新しい物に取り替えるカレンダーだが、同商品はパネルを組み替えることで買い替え不要、継続して使えるエコ仕様の万年カレンダーとなっている。卓上で邪魔にならないコンパクトサイズ。カレンダー表記がはっきりと見え、永く使っても飽きないシンプルなデザインに仕上げた。月、日、曜日のパネルを組