カゴメは、「野菜生活100 オリジナル」をリニューアルし、3月中旬から順次切り替える。「野菜生活100」は、1995年の発売から31年目を迎えるロングセラー商品。“野菜をもっとおいしく、もっと手軽に”という想いのもと、消費者とともに歩んできた。時代の変化や消費者のニーズの多様化に合わせて、ラインアップを拡充するとともに、“定番”といわれる商品も、さらなるおいしさや飲みやすさを追求し、野菜の種類や配合割合を調整す