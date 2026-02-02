高市内閣が発足して3か月あまり。さまざまな政策が打ち出され、大きな注目を集めるも、そこには賛否の声が─。そんな中、政府は衆議院解散、2月の総選挙を表明。そこで、30代〜60代の男女500人に緊急アンケートを実施。高市首相の評価できる政策や言動は？【写真】「笑顔が異様」という声も…安倍元首相の遺影を持つ高市首相不安定な世界情勢により支持を得ている？5位はスパイ防止法の検討。アンケートには、「世界的に不安