阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（28＝前パイレーツ）が、沖縄・宜野座キャンプ2日目のシートノックで、中野との絶妙なコンビネーションを発揮した。二塁ベース方向のノックを、中野がバックトスすると、ディベイニーはグラブを使わずに、素手でキャッチし、そのまま一塁送球。本番さながらのゲッツーシフトに、スタンドからも拍手が起こった。