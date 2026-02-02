◇ベルギー1部第23節ゲンク2―1デンデル（2026年2月1日デンデルレーウ）ベルギー1部ゲンクのMF伊東純也（32）が1日、後半20分までピッチに立ったデンデル戦で先制点をアシストした。開始3分、左サイドで張ったところからボックス内の味方にパスを通すと、ゴール前まで一気に駆け上がった。味方からのパスをワンタッチでMFヘイマンスに折り返し、先制点をお膳立て。クラブでの今季初アシストとなり、味方と抱き合って喜ん