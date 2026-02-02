２日午前２時半頃、千葉県君津市西原の住宅に男３人が押し入り、住民の農業男性（７８）の両手を縛り、現金約２００万円などが入った金庫を奪って逃走した。県警は「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による強盗事件を視野に捜査している。発表によると、男３人は男性をテープのようなもので縛った上で口を塞ぎ、スタンガンのようなものを突き付け、「金はどこにある」などと脅して、金庫を奪った。金庫には旧