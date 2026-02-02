2月11日(22:00〜)にスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加する飲食店経営者のユウキ(田中ゆうき/29歳)が、“モテの極意”やモテの原点となった忘れられない恋愛などを語った。『ラブパワーキングダム2』に参加するユウキ○一番印象的だった過去の恋愛“恋愛エンターテイナー”の異名を持つ飲食店経営者のユウキは、“モテるためのコツ”を問われると、「『気遣い、心遣い、言葉遣い』