【鉄拳8：シーズン3 トレーラー】 2月2日 公開 バンダイナムコエンターテインメントは2月2日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用3D対戦格闘ゲーム「鉄拳8」において、シーズン3に関する最新情報を公開した。 「TEKKEN World Tour 2025 Global Finals」にてシーズン3のトレーラーが公開。プレイアブルキャラク