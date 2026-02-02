IVEのレイとリズが、「メゾン・ヴァレンティノ（Maison Valentino）」の公式アンバサダーに就任した。メゾン ヴァレンティノは2月2日、2人の起用を正式に発表。【写真】レイ、突然の水着姿「刺激強い」アンバサダー就任にあたりレイとリズは、「公式アンバサダーとしてご一緒できることを、心から光栄に思います。先日、パリのショーで体感したメッセージと美しさに深く魅了されました。これからの旅路が本当に楽しみです」と喜び