将来出世するタイプの男性は、若い頃からその前兆が表れていたりするもの。一体、成功する男性にはどんな特徴があるのでしょうか。『オトメスゴレン』女性読者に聞いた、「『この人、将来ビッグになりそう！』と感じる男性の特徴」を紹介します。【１】批判されても自分の意志や信念を曲げない男性「周囲の成功者は共通して『揺るぎない意志』を持っていると思う」（２０代女性）と、出世するには「強い意志」が欠かせないと思って